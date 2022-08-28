В Турции два пассажира туристического автобуса погибли в ДТП

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Туристический автобус, следовавший из Кютахьи в крупный город Бурса на северо-западе Турции врезался в частокол, сообщает Haberler. По предварительной информации, в результате аварии погибли два человека, многие получили ранения. Пострадавших госпитализировали. Всего в салоне автобуса находилось 47 пассажиров. На месте работают бригады медиков, пожарных и местные экстренные службы.

Туристический автобус, который выехал из Кютахьи и прибыл в район Муданья в Бурсе, врезался в частокол. В результате аварии, участниками которой стали 47 пассажиров автобуса, погибли два человека, многие получили ранения, — сказано в сообщении.

20 августа в городе Газиантеп на юге Турции произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса, пожарной машины, кареты скорой помощи и автомобиля прямого вещания информагентства «Ихлас». По информации губернатора города Давута Гюля, погибли 16 человек и 21 ранен.

Ранее 11 человек погибли и двое пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Египте. Авария произошла на юге страны в провинции Асуан, известно, что машины столкнулись на проселочной дороге.