Одиннадцать человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Египте

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одиннадцать человек погибли и двое пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Египте. ДТП произошло на юге страны в провинции Асуан, машины столкнулись на просёлочной дороге, сообщает Al Youm As Sabi.

Причина столкновения пока не установлена. Издание отмечает, что по данным ВОЗ в Египте ежегодно погибают в ДТП порядка 12 тысяч человек. За последнее время количество аварий на дороге снизилось на четверть. В подавляющем большинстве случаев причиной ДТП является человеческий фактор: грубое нарушение ПДД, несоблюдение скоростного режима и опасные манёвры на дороге.

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