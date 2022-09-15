В Санкт-Петербурге водитель влетел в двух женщин возле торгового центра

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге водитель корейской иномарки Hyundai Tucson, пытаясь припарковаться, сбил двух женщин у входа в торговый центр «Заневский Каскад», передает 78.ru. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и сотрудники полиции. По предварительной причине, ДТП произошло из-за судороги ноги у автомобилиста.

Инцидент произошел 15 сентября приблизительно в 14:00. На кадрах видно, как водитель медленно сдавал задним ходом, после чего машина внезапно ускорилась и влетела задом в строение, сбив при этом женщин. О состоянии пострадавших не сообщается, однако известно, что их увезла скорая помощь.

Ранее в городе Кирсанов Тамбовской области автомобилист на Kia Spectra сбил 59-летнюю бабушку с 11-летней внучкой на пешеходном переходе. Момент аварии был запечатлен камерами наружного наблюдения.

В середине августа на севере Москвы произошло ДТП с участием такси. Водитель сбил женщину с восьмилетним ребенком. Известно, что перед этим автомобиль столкнулся с другим транспортным средством, в результате чего вылетел на тротуар, где находились пешеходы. Их и водителя такси госпитализировали с травмами.