Такси сбило женщину с ребенком на севере Москвы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Автомобиль такси сбил женщину с восьмилетним ребенком на севере Москвы. Инцидент произошел в результате столкновения такси с другой машиной. Пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

В Прибрежном проезде водитель такси при повороте налево не уступил BMW. В результате такси от удара вылетело на тротуар, где находились женщина и восьмилетний ребенок, — говорится в сообщении.

В результате женщина и ребенок были госпитализированы с травмами. Также в больницу направили водителя такси.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Процесс находится под контролем прокуратуры Северного административного округа столицы.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли и двое получили травмы в ДТП со скорой в Нижнем Тагиле. В машину врезалась легковушка, которую угнали подростки.