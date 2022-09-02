Водитель сбил бабушку с внучкой на пешеходном переходе под Тамбовом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель иномарки Kia Spectra сбил 59-летнюю бабушку с 11-летней внучкой на пешеходном переходе в городе Кирсанов Тамбовской области, сообщили на сайте региональной прокуратуры. Обе пострадавшие были госпитализированы с тяжелыми травмами. Момент аварии попал на видео. По факту аварии проводится проверка.

Сегодня в районе дома 1 по улице Красноармейской, города Кирсанов водитель автомобиля Kia Spectra допустил наезд на пешеходов — женщину 1963 года рождения и девочку 2011 года рождения, которые двигались по нерегулируемому пешеходному переходу, — сказано в сообщении.

На видеозаписи видно, как водитель, не сбавляя скорости перед пешеходным переходом, сбивает женщину и девочку. В момент столкновения обе отлетели на несколько метров.

Ранее сообщалось, что водитель скорой помощи сбил десятилетнюю школьницу на пешеходном переходе в Москве. Момент ДТП попал на видео регистратора автомобиля, находившегося на противоположной стороне дороги.