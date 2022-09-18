Под Краснодаром водитель сбил насмерть 16 диких кабанов

Фото: Минприроды Краснодарского края

В Краснодарском крае в селе Отрадо-Кубанское предположительно водитель ГАЗели сбил насмерть 16 диких кабанов, сообщается в Telegram-канале Министерства природных ресурсов региона. Отмечается, что автомобилист скрылся с места ДТП.

Инцидент произошел 18 сентября в 01:20 на автодороге М29 в трех километрах от виадука села Отрадо-Кубанское. Согласно оценкам экспертов, виновник аварии нанес ущерб государству в размере 480 тысяч рублей.

Отмечается, что в полицию уже подано заявление по ст. 258 УК РФ (Незаконная охота с применением крупного ущерба). Преступнику может грозить до двух лет лишения свободы.

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