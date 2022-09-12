В московском кафе раскрыли детали гибели семи павлинов

Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

Сотрудница московского кафе «Кислород» на Бауманской рассказала NEWS.ru, что на территории заведения собаки растерзали семь павлинов. По ее словам, к птицам животных запустил сам хозяин четвероногих. Она предположила, что это дело рук «душевнобольного». Собеседница подчеркнула, что записи камер видеонаблюдения уже изучают силовики.

Это сделали собаки, у них есть хозяин. Собака не могла разбить стекло, это сделал человек и просто запустил туда собак. Это уже второй инцидент такой. Ни одного павлина не осталось, было семь штук. Их просто порвали на части, даже не съели. Никто нам не угрожал, но это происходит в одно и то же время — с трех до четырех утра. Летом был инцидент — с трех до четырех утра прибегали собаки, но охранник прогнал. А до этого год-два назад — в то же время собаки также убили павлинов. И сейчас. Может, это какой-то душевнобольной, может, месть, — рассказали в кафе.

Сотрудница добавила, что на специфический крик павлинов также никто не жаловался. По ее словам, «серенады» продолжались только весной и в начале лета — в «свадебный период».

Павлины кричали только днем, ночью они спят, никому не мешают. А днем — да, павлин самку привлекал, но не сильно и не часто. Жалоб никаких не было, что мешают. Все приходили любоваться. Я думаю, да, шеф все-таки привезет новых павлинов, — подытожила работница кафе.

В московском главке МВД РФ заявили NEWS.ru, что сообщение о мертвых птицах в кафе поступило в ведомство 11 сентября от одного из сотрудников «Кислорода».

11 сентября поступило сообщение от сотрудника одного из кафе, расположенного на улице Бауманской. Он сообщил, что обнаружил мертвых птиц на территории, — рассказали в ведомстве.

Ранее, в мае 2022 года, в этом же кафе убили трех павлинов. Сотрудники заведения предположили, что павлинов «кто-то погрыз».