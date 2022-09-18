«Не пропадать же мясу»: в Екатеринбурге мужчина добил топором сбитого лося В Екатеринбурге мужчина с топором набросился на сбитого машиной лося

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге мужчина с топором набросился на лежащего на дороге лося со словами «Не пропадать же мясу», сообщает портал E1.ru со ссылкой на очевидцев происшествия. Отмечается, до этого лось попал в ДТП и получил раны.

Инцидент произошел на кольцевой автодороге недалеко от Новомосковского тракта. Водитель легковушки сбил лося, выбежавшего на дорогу. После этого рядом остановился автомобиль «ВАЗ-2104», пассажир которого вышел из машины и направился к животному с топором.

Изначально очевидцы утверждали, что с лосем решил расправиться водитель разбитой в ДТП легковушки. Однако позже сын пострадавшего водителя объяснил, что на кадрах жестокой расправы не его отец, а совершенно другой автомобилист.