В московском кафе на Бауманской убили трех павлинов

Фото Salim/XinHua/Global Look Press

Троих павлинов убили в московском кафе в районе метро Бауманская, сообщили в Telegram-канале Mash. Утром 28 мая тушки животных обнаружили на газоне. Сотрудники заведения предположили, что павлинов «кто-то погрыз».

Троих павлинов убили в столичном кафе на Бауманской. Птицы были местной достопримечательностью — люди приходили поесть, любовались ими и фотографировали, — сказано в сообщении.

Ранее на актёра Дмитрия Задорожного, сыгравшего в сериале «Детективы», завели уголовное дело за жестокое избиение с котом по кличке Сыр. Следователи установили, что живодёр попытался убить своего питомца, ударив его несколько раз ногой по телу, после чего он со всей силы бросил животное на землю. Инцидент произошёл в подмосковных Химках ночью 2 мая.

До этого в Сети появились кадры, запечатлевшие жестокое обращение Задорожного со своим котом. Видео попало в распоряжение полиции, после чего мужчину увезли в местное отделение. Актёр утверждал, что ему пришлось применить физическую силу против питомца после того, как тот набросился на него. Затем Задорожный повёз кота к ветеринарам. По заявлению мужчины, врачи выяснили, что у кота не осталось повреждений.