В Бурятии фельдшер ехала 6 часов на квадроцикле ради спасения пострадавшего

Фото: Министерство здравоохранения Республики Бурятия

В Окинском районе Бурятии фельдшер ехала на квадроцикле шесть часов, чтобы спасти мужчину, пострадавшего при падении с лошади в труднодоступной местности, сообщили «КП — Иркутск» в республиканском Минздраве. По информации ведомства, инцидент произошел на одной из зимних заимок, которая находится на значительном расстоянии от райцентра, и где нет электроэнергии, сотовой или телефонной связи. 45-летний мужчина вышел на связь с медиками по спутниковому интернету и сообщил, что получил серьезную травму.

Мужчина предположил, что у него сломаны ребра, так как ему было тяжело дышать. Он ощущал под кожей воздух и у него сильно болела грудная клетка. Как только доктор начала расспрашивать пациента более подробно о полученной травме, связь прервалась, — рассказали в Минздраве.

Добраться до пациента было непросто: из-за таяния снега в горах оказались полностью перекрыты все доступные дороги, сообщает издание. Но фельдшер ФАПа приняла решение отправиться к пострадавшему на квадроцикле повышенной проходимости. Водитель довез медработника до пострадавшего за шесть часов. После осмотра пациента забрали в больницу, обратная дорога заняла еще восемь часов.

Как уточнили в Минздраве, мужчина проходит необходимое лечение, его жизнь вне опасности.

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