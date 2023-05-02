В Бурятии медведь напал на мужчину и разодрал ему грудь

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

В Прибайкальском районе Бурятии мужчина попал в больницу после нападения медведя, передает РИА Новости. Пострадавший получил ранения головы, груди и локтя, но его жизнь сейчас вне опасности.

Инцидент произошел в нескольких километрах от села Покровка. Человек подвергся нападению хищника на лесной поляне.

Республиканская служба по охране, контролю и надзору в сфере природопользования (Бурприроднадзор) сообщила в Telegram, что в район направлены специалисты, которые проведут необходимый комплекс мероприятий.

В службе отметили, что нападение на людей для медведей несвойственно. Атаки хищника возможны в случаях, когда медведица защищает своих детенышей, если зверя тревожат на отдыхе или у добычи.

Ранее в Росприроднадзоре напомнили, как следует себя вести при встрече с медведем. Человек не должен провоцировать животное, нужно сохранять спокойствие и не делать резких движений. Если медведь не проявляет признаков агрессии, можно осторожно начать уходить в сторону, не поворачиваясь к хищнику спиной. Также нельзя приближаться к медвежатам, чтобы не навлечь на себя гнев медведицы.