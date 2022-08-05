В Брянской области продлили действие уровня террористической опасности

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Власти граничащей с Украиной Брянской области в очередной раз продлили на 15 суток действие высокого (желтого) уровня террористической опасности, сообщается на сайте облправительства. Перед этим он был установлен до 6 августа. Отмечается, что меру продлили в связи с данными о сохраняющейся угрозе теракта.

В связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 14:00 7 августа 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток, — говорится в сообщении.

Также власти напомнили, что не ограничивают права граждан, а обеспечивают их безопасность.

Брянская область впервые ввела высокий уровень террористической опасности 11 апреля. Затем его действие несколько раз продлевали.

Населенные пункты Белгородской области, находящиеся на границе с Украиной, неоднократно подвергались обстрелам. Так, Село Солохи стало одной из первых российских приграничных территорий, попавшей под удары. В мае там погиб один мужчина, еще несколько десятков жителей, в том числе 10-летний ребенок, получили ранения.

Ранее продлил режим террористической опасности в регионе глава Курской области Роман Старовойт. По его словам, за последние две недели в области не выявлено случаев диверсий и терактов, однако «ситуация на границе не позволяет расслабляться».