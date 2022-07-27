Жители обстрелянного села под Белгородом: «После пережитого всего боимся» Мать 15 детей из села Солохи рассказала о нескольких месяцах жизни под обстрелами

Фото: Таисия Лисковец/РИА Новости

Собранные после обстрела осколки снаряда на улице в селе Солохи в Белгородской области. Село подверглось обстрелу со стороны Украины

Село Солохи Белгородской области стало одной из первых российских приграничных территорий, подвергшихся обстрелам со стороны Украины. Это было в мае. Тогда погиб 18-летний местный житель Руслан Нефедов, несколько десятков жителей — в их числе 10-летний ребенок — получили ранения. С тех пор, рассказывает мама пострадавшего 10-летнего Никиты, «жизнь разделилась на до и после».

Почему никто не может гарантировать жителям приграничных территорий спокойную жизнь

С моими детьми после первого обстрела работала психолог: прислали от профильного комитета (11 детей из 15 у Маргариты и ее мужа приемные, из детдома. — NEWS.ru). Психолог сказала мне и детям: «Подумайте о том, что могло бы вас успокоить». Я ответила чистую правду: «Успокоит нас только одно: если будем точно знать, что подобный кошмар в нашей жизни больше никогда не повторится». Специалист отвела глаза: «К сожалению, этого гарантировать никто не может», — рассказала NEWS.ru жительница Солохи Маргарита.

Многодетная мама вспоминает, что самый первый прилет снарядов по селу случился в мае. Тем вечером Маргарита с двумя младшими детьми пошла в гости к старшей дочке, которая со своим мужем и шестерыми малышами живут на соседней улице. Муж Маргариты и остальные дети оставались дома. Женщина рассказывает, как у дочери в гостях услышали гул и взрывы. Затем начался сильный обстрел.

Я впала в жуткий ступор, повторяла, что мы сейчас все погибнем. Меня трясло. Страшно за детей, за внуков. Обстрел продолжался около часа. Потом какие-то люди, как оказалось, сотрудники МЧС, забежали в дом и стали нас выводить, — вспоминает женщина.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru На детскую площадку в центре села пришлись первые прилёты

«Никита закатывал глазки и умирал»

По словам Маргариты, улица была вся в дыму, черно-серая. Стояли машины скорой помощи и службы МЧС. Собралась толпа — соседи и незнакомые люди. Кто-то кричал, о том, что «горит центр». Дом, в котором проживает наша героиня с супругом и детьми, находится как раз в центре села.

Увидев языки пламени где-то вдалеке над крышами, вспоминает Маргарита, чуть не потеряла сознание от ужаса, решив, что, «скорее всего, горит у нас». Однако дом оказался цел. С выбитыми до единого окнами и вывороченной крышей от падения снаряда. Во дворе догорал семейный автомобиль, в который попал снаряд.

Позже муж Маргариты рассказал ей о том, что услышав взрывы, скомандовал игравшим во дворе детям: «Быстро домой!». Сам бросился к машине. Хотел ехать к жене и семье дочери, спасать. Друг, который в тот день заехал в гости, успел схватить его и отбросить от машины. В этот самый момент в автомобиль и угодил снаряд. Обоих мужчин отбросило на несколько метров. Друга мужа Маргариты ранило осколком в живот. Один из сыновей, 10-летний Никита, увидев из окна дома лежащего на земле отца, выскочил, подбежал к нему и упал сверху — решил закрыть собой. Рядом опять загрохотало.

Я помню, как зашла в наш дом, а там все в крови, сказали, что Никитку тяжело ранило. Четыре осколочных ранения. Кости руки и обеих ног были прямо выворочены. Сын глазки закатывал и умирал. Врачи вытащили его буквально с того света. Другого пострадавшего мальчика из нашего села — Руслана — не спасли, — плачет Маргарита.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Никита, пострадавший сын Маргариты Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Никита, пострадавший сын Маргариты Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru На месте гибели 18-летнего Руслана установлен мемориал Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru На месте гибели 18-летнего Руслана установлен мемориал

Мужа и еще одного сына — 17-летнего Даниила, который не успел убежать со двора, рядом с ним, метрах в семи разорвался снаряд — контузило. У Даниила одно ухо теперь не слышит. В августе придется оформлять ему инвалидность — здоровье утеряно, говорит Маргарита.

Женщина не может даже предположить, куда целились войска ВСУ, настраивая орудия на самый центр мирного белгородского села. В центре детская площадка, много детей вечером гуляли. Снаряды падали и туда, многих ребятишек посекло осколками, одного мальчика убило. Были повреждены здания — школа, магазин и почта.

«С собой приходится носить паспорт и деньги. И сумка с бельем всегда под рукой»

Дом-то восстановили, говорит Маргарита. Многодетная мама выразила благодарность главе администрации поселения Александру Сыромятникову. Говорит, что «приехал к нам домой сразу же после обстрела», был и потом всегда на связи, поддерживал и помогал. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также приезжал лично. Подарил новую машину вместо сгоревшей. Выделил рабочих и материалы для восстановления порушенного дома. Правда, ровно через неделю снова была страшная бомбежка, ремонтные работы пришлось приостановить.

После обстрелов семье также выделили номера в одной из гостиниц Белгорода (от Солохи до Белгорода 40 км). Бесплатно, с питанием. Во временное пользование.

Это значит, что жить в доме пока небезопасно, делает вывод Маргарита. В село, однако, ездят часто. Потому что не бросишь деревенское хозяйство — коров, гусей, индюков; огород. Запускать нельзя, чтобы зимой не остаться голодными, констатирует мама семьи.

Маргарита также рассказала, что выделили путевки на отдых в Кисловодск на двоих пострадавших детей — Никиту и Даниила. Остальным детям тоже было бы нелишним пожить подальше от обстрелов. Но на остальных путевок не дали.

Восстановить нервную систему пока не получается — мы любого стука боимся. Трудно передать чувства словами, поймет тот, кто сам попадал под обстрелы. Но лучше бы никому не попадать, — призналась женщина.

После пережитого ужаса вся семья не может спать по ночам спокойно. Да и обстрелы села не прекращаются, «вчера опять обстреляли». Не так сильно, как в прежние разы, но о спокойной жизни остается только мечтать, вздыхает женщина.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Никита, пострадавший сын Маргариты. Показывает шрамы от осколков Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Никита, пострадавший сын Маргариты. Показывает шрамы от осколков Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Никита, пострадавший сын Маргариты. Показывает шрамы от осколков Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Никита, пострадавший сын Маргариты. Показывает шрамы от осколков

На переезд в безопасное место у многодетной семьи, констатирует Маргарита, банально нет денег.

Житель соседнего дома Вадим Николаевич подтвердил, что жизнь стала теперь другой. С собой всегда приходится носить документы — паспорт, права, некоторую сумму денег. В сумке под рукой всегда комплект вещей, носки, вода. Ведь не исключено, что при сильных обстрелах придется экстренно покидать дом, говорит мужчина.

Он также уточнил, что до границы с Украиной от Солохи всего километров 14. Это если через поле напрямик. В объезд чуть больше — 20. Раньше в соседнее украинское приграничное село пешком через поле ходили, там водка вкуснее. А теперь какие прогулки, резюмирует мужчина.