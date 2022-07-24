На границе с Украиной продлили высокий уровень террористической опасности В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности до 8 августа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности до 8 августа, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, за последние две недели в области не выявлено случаев диверсий и терактов, однако «ситуация на границе не позволяет расслабляться».

Обстрелы со стороны Украины продолжаются. Вместе с руководителями силовых структур приняли решение продлить действие желтого уровня террористической опасности еще на две недели — до 8 августа, — написал губернатор.

Ранее в Курской области продлевали высокий уровень террористической опасности до 23 июля. Обстановка на границе с Украиной по-прежнему остается напряжённой.

20 июля Страровойт рассказал, что приграничные территории Рыльского района Курской области были обстреляны со стороны Украины. Он добавил, что удары были зафиксированы на пограничном пункте пропуска «Крупец», также в деревне Городище были повреждены линии электропередачи.