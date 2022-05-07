В Белгороде раздались звуки, похожие на взрывы

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В Белгороде и его окрестностях слышны громкие звуки, похожие на взрывы, сообщает корреспондент РИА Новости. Пока их природа неизвестна, но шум был такой силы, что в зданиях задрожали стёкла. Ранее местные жители сообщали о подобных хлопках. Позднее оказалось, что они были связаны с работой ВКС России.

Громкие хлопки услышали многие жители города Белгорода и прилегающих районов, — сообщил журналист.

Пока официальных заявлений по этому поводу не было.

В ночь на 7 мая в Telegram-каналах и соцсетях местные жители сообщали о звуках, похожих на взрывы, и о задымлении в прилегающих к Белгороду районах. Позже в оперштабе заверили, что громкие звуки в небе над областным центром связаны с работой Воздушно-космических сил России.

Аналогичная ситуация произошла ночью 2 мая, когда над городом прогремело несколько взрывов, а местные жители заметили в небе яркие вспышки. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что сам проснулся посреди ночи от мощных взрывов, и уточнил, что от оперативного штаба о разрушениях и пострадавших информации не поступало.

Позже он пояснил, что хлопки прозвучали в ходе выполнения боевых задач российской авиацией в рамках специальной военной операции.

5 мая населённые пункты Журавлёвка и Нехотеевка под Белгородом подверглись обстрелу с украинской стороны. По словам Гладкова, в Нехотеевке в результате атаки были разрушены дом и гараж. Среди мирного населения никто не пострадал.

ВСУ атаковали Журавлёвку в апреле, тогда повреждения получили несколько жилых домов и социальные объекты. Позже стало известно о том, что пострадал один человек, который оказался в населённом пункте после эвакуации.