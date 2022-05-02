Гладков назвал причину ночных взрывов над Белгородом Гладков: причиной ночных взрывов над Белгородом стали действия российской военной авиации

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Фото Григорий Сысоев/РИА Новости

Ночные взрывы над Белгородом 2 мая прозвучали в ходе выполнения боевых задач российской авиацией в рамках специальной военной операции, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает и беспокоиться не о чем.

Главное. Хотел развеять опасения жителей области, что к нам кто-то или что-то залетело с территории Украины. Это не так. Выполнялись боевые задачи нашей военной авиацией в рамках специальной военной операции, — пояснил он.

Ночью 2 мая в Белгороде прогремели несколько взрывов, а местные жители заметили в небе яркие вспышки. Гладков сообщил, что сам проснулся посреди ночи от мощных взрывов и уточнил, что от оперативного штаба о разрушениях и пострадавших информации не поступало. Глава региона пообещал разобраться в произошедшем уже утром.

Днём 1 мая стало известно возгорании на одном из объектов российского оборонного ведомства. Пожар возник на территории Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа. В результате происшествия пострадал один местный житель. По словам губернатора региона, он получил лёгкое ранение и его жизни ничего не угрожает.