ВСУ атаковали село Журавлёвка под Белгородом

Вооружённые силы Украины нанесли удар по селу Журавлёвка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. По его словам, в результате атаки были повреждены несколько жилых домов и социальные объекты. Пока о жертвах и пострадавших в результате обстрела информации не поступало.

Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлёвка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет, — рассказал он.

Глава региона пояснил, что в селе уже был введён режим ЧС, а жители оперативно эвакуированы. Он пояснил, что более точная информация появится после детального обследования территории.

Ранее стало известно об обстреле украинскими военными села Сподарюшино в Белгородской области. По словам Гладкова, никто в результате атаки со стороны Украины не пострадал, жителей сёл Безымено и Сподарюшено временно вывезли за их пределы, а населённые пункты обеспечили дополнительной охраной, в том числе силами сотрудников ДНД и казаков.

14 апреля под обстрел ВСУ попал также посёлок Климово в Брянской области, граничащей с Украиной. По данным Минздрава РФ, в результате обстрела пострадали восемь человек, шесть из них были госпитализированы. Двое сейчас находятся в тяжёлом состоянии — 74-летняя пенсионерка и двухлетний ребёнок с проникающим ранением головы. Состояние беременной женщины и ещё троих пострадавших медики оценивают как средней тяжести. Ещё двум местным жителям госпитализация не потребовалась, врачи осмотрели их на дому.