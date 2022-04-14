ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Село Сподарюшино в Грайворонском городском округе Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Жертв среди мирных жителей нет, также не пострадали жилые и социальные объекты. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Для обеспечения безопасности жителей временно вывезли из сёл Безымено и Сподарюшено. Они в безопасности, под контролем главы района. Очень надеюсь, что они в максимально короткий срок смогут вернуться в свои дома, — сообщил он.

По словам главы региона, оба села сейчас находятся под дополнительной охраной, в том числе силами сотрудников ДНД и казаков.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о семи пострадавших в результате обстрела села Климово со стороны Украины. Его слова подтвердил представитель приёмного отделения Климовской центральной районной больницы. Всем пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.

Четверо из семи пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, ещё трое получили травмы средней степени тяжести. Беременная женщина с годовалым ребёнком были отправлены в Новозыбковскую ЦРБ.