ВС Украины обстреляли жилые дома в Брянской области, есть пострадавшие

При обстреле ВСУ граничащего с Украиной Климовского района Брянской области пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребёнок. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. Его слова подтвердил ТАСС представитель приёмного отделения Климовской центральной районной больницы.

Семь человек поступило [после обстрела]. Из них ребёнок в тяжёлом состоянии с матерью беременной направлены в Новозыбковскую ЦРБ. Двое взрослых в тяжёлом состоянии, и ещё трое в среднем состоянии, — сообщает агентство.

Отмечается, что трое из пострадавших, в том числе ребёнок, в тяжёлом состоянии. Кроме того, сообщается, что пожарные потушили два дома, которые загорелись после обстрела.

Посёлок Климово находится на расстоянии около 10 км от российско-украинской границы, является административным центром Климовcкого района Брянскoй области. Район граничит с Черниговcкой областью Украины и Гомельской областью Белоруссии. На территории района проживают около 25 тысяч человек.

Ранее в Брянской области объявили высокий уровень террористической угрозы. Он действует на территории региона с 11 до 25 апреля. Местным жителям рекомендовали по возможности избегать посещения мест массового пребывания и носить при себе документы, удостоверяющие личность. Также их попросили обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на территориях, прилегающих к жилым домам.