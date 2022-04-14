ВС Украины обстреляли жилые дома в Брянской области, есть пострадавшие
Губернатор Брянской области заявил, что ВСУ обстреляли жилые дома в регионе
Александр Чеков
Александр Чеков
14:23, 14 апреля 2022
Фото: AP Photo/Andrew Marienko/ТАСС
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При обстреле ВСУ граничащего с Украиной Климовского района Брянской области пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребёнок. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. Его слова подтвердил ТАСС представитель приёмного отделения Климовской центральной районной больницы.
Семь человек поступило [после обстрела]. Из них ребёнок в тяжёлом состоянии с матерью беременной направлены в Новозыбковскую ЦРБ. Двое взрослых в тяжёлом состоянии, и ещё трое в среднем состоянии, — сообщает агентство.
Отмечается, что трое из пострадавших, в том числе ребёнок, в тяжёлом состоянии. Кроме того, сообщается, что пожарные потушили два дома, которые загорелись после обстрела.
Посёлок Климово находится на расстоянии около 10 км от российско-украинской границы, является административным центром Климовcкого района Брянскoй области. Район граничит с Черниговcкой областью Украины и Гомельской областью Белоруссии. На территории района проживают около 25 тысяч человек.
Ранее в Брянской области объявили высокий уровень террористической угрозы. Он действует на территории региона с 11 до 25 апреля. Местным жителям рекомендовали по возможности избегать посещения мест массового пребывания и носить при себе документы, удостоверяющие личность. Также их попросили обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на территориях, прилегающих к жилым домам.