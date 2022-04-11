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В Брянской области объявили высокий уровень террористической угрозы

17:08, 11 апреля 2022
В Брянской области объявили высокий уровень террористической угрозы
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Руководство Брянской области объявило высокий уровень террористической угрозы. Он будет действовать в регионе с 11 до 25 апреля, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Решением председателя антитеррористической комиссии в Брянской области на территории Брянской области установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток - с 14:00 11 апреля до 14:00 25 апреля, - говорится в сообщении.

В двух приграничных с Украиной районах Воронежской области ранее также довели уровень террористической угрозы до высокого, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Высокий уровень террористической опасности ввели  в Кантемировском и Россошанском районах. Жителей региона призвали быть более осторожными.

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