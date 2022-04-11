В Брянской области объявили высокий уровень террористической угрозы

Туроператоры предложили запустить в Крым экспресс-поезда. Ожидается, что составы будут ходить летом и делать только несколько остановок в больших городах, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР). В настоящее время путь на поезде до полуострова занимает от 22 до 30 часов.

По оценкам туроператоров, Крыму в летнем сезоне нужны экспресс-поезда, то есть составы, которые делали бы только несколько остановок в больших городах, — говорится в сообщении. Также в АТОР считают необходимым...