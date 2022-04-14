Число пострадавших при обстреле под Брянском выросло до восьми человек

Число пострадавших в результате обстрела ВСУ посёлка Климово в Брянской области увеличилось до восьми человек, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передаёт ТАСС. Он уточнил, что шесть из них были доставлены в больницу.

По оперативным данным на 18:00 мск, в результате инцидента в поселке Климово Брянской области пострадали восемь человек. Шестеро из них госпитализированы, — рассказал он.

Кузнецов добавил, что среди пострадавших двое находятся в тяжёлом состоянии — 74-летняя пенсионерка и двухлетний ребёнок с проникающим ранением головы. Состояние беременной женщины и ещё троих пострадавших медики оценивают как средней тяжести. Ещё двум местным жителям госпитализация не потребовалась, врачи осмотрели их на дому.

14 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле Вооружёнными силами Украины погранпункта в Климовском районе. По его словам, после атаки загорелись два жилых дома, которые были оперативно потушены спасателями. В больницу в тяжёлом состоянии поступили семь человек.

Также один из местных жителей рассказал, что в Климово прогремели три взрыва, а осколки ракет попали в жилые дома. Он добавил, что пострадавших увезла скорая помощь. По данным ФСБ РФ, удары по погранпункту также повредили две машины с беженцами, никто из находившихся внутри автомобилей не пострадал.

Позже был опубликован список, согласно которому четверо из семи пострадавших жителей Климово находятся в тяжёлом состоянии, ещё трое получили травмы средней степени тяжести, среди них были годовалый младенец и беременная женщина.

По данному факту Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, два боевых вертолёта ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство России и произвели по меньшей мере шесть авиаударов по жилым домам на улицах Заречной и Ленина.