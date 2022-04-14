Опубликован список пострадавших при обстреле на границе в Брянской области

Появился список пострадавших в результате обстрела ВСУ граничащего с Украиной посёлка Климово в Брянской области, среди которых годовалый ребёнок и беременная женщина, передаёт РЕН-ТВ. По данным телеканала, четверо из семи пострадавших сейчас находятся в тяжёлом состоянии, ещё трое получили травмы средней степени тяжести.

Согласно опубликованным спискам, среди пострадавших в Брянской области четыре человека находятся в состоянии средней тяжести: Елена П., Татьяна Г., Лариса С. и Раиса, мама годовалого малыша. Сам малыш в тяжёлом состоянии, как и двое взрослых — Валентина З. и Максим Е.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил о семи пострадавших в результате обстрела со стороны Украины. Его слова подтвердил представитель приёмного отделения Климовской центральной районной больницы. Всем пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. Беременная женщина с годовалым ребёнком были отправлены в Новозыбковскую ЦРБ.

По словам одного из местных жителей, в Климово прогремело три взрыва, после которых осколки ракет попали в жилые дома. Также, по данным ФСБ РФ, при обстреле Климово получили повреждения две машины беженцев, в них никто не пострадал.