Житель Брянской области заявил, что обстрел повредил жилые дома

Житель посёлка Климово в Брянской области заявил NEWS.ru, что в результате обстрела 14 апреля осколками повреждены жилые дома. По его словам, прогремели три взрыва. Спикер добавил, что пострадавших уже увезла скорая помощь.

Было три взрыва. Осколки попали в жилые дома. Есть пострадавшие, — добавил собеседник.

Накануне стало известно, что в результате обстрела из миномётов погранпункта в Брянской области с украинской стороны две машины беженцев получили повреждения, передаёт Telegram-канал URA.ru сообщение ФСБ России. При этом никто из находившихся в тот момент в автомобилях не пострадал.

Ранее в Брянской области объявили высокий уровень террористической угрозы. Он действует на территории региона с 11 до 25 апреля. Местным жителям рекомендовали по возможности избегать посещения мест массового пребывания и носить при себе документы, удостоверяющие личность. Также их попросили обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на территориях, прилегающих к жилым домам.

13 апреля в Министерстве обороны России сообщили, что со стороны Украины регулярно фиксируется попытки диверсий и ударов по объектам, расположенным на территории российских городов. В ведомстве предупредили, что ВС России могут нанести удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, если украинские войска не прекратят атаковать объекты на территории РФ.