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Мир

Минобороны РФ пригрозило нанести удары по центрам принятия решений в Киеве

20:07, 13 апреля 2022
Минобороны РФ пригрозило нанести удары по центрам принятия решений в Киеве Зенитная ракетная система С-400 Триумф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Министерство обороны России фиксирует попытки диверсий и ударов по объектам, расположенным на территории российских городов. ВС России могут нанести удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, если украинские войска не прекратят атаковать объекты на территории РФ, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Минобороны России видит попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооружёнными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась, говорится в сообщении.

13 апреля пограничный наряд в пункте пропуска в деревне Гордеевка Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины. По словам губернатора региона Романа Старовойта, ответным огнём огневая точка была подавлена.

9 апреля со стороны Украины были нанесены удары из миномётов по пограничному пункту Глушковского района в Курской области.

5 апреля Курская область также подвергалась обстрелам со стороны Украины. Тогда целью украинских вооружённых сил стали позиции российских пограничников в Суджанском районе.

1 апреля ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в Белгородской области, после чего на ней вспыхнул пожар. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что к возгоранию привёл авиаудар, нанесённый вертолётами ВСУ, которые проникли на территорию России. Позднее в Минобороны РФ подтвердили информацию об атаке.

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