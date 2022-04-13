Минобороны РФ пригрозило нанести удары по центрам принятия решений в Киеве

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ООН обратилась к российской стороне с рядом гуманитарных инициатив по Украине и ожидает по ним ответа от Москвы, сообщил генеральный секретарь альянса Антониу Гутерриш, передаёт ТАСС. Среди предложений были упомянуты создание коридоров для гуманитарной помощи, прекращение огня и эвакуация мирного населения.

Был сделан ряд предложений, и мы ждем ответа от Российской Федерации в отношении данных предложений, в числе которых локальное прекращение огня для коридоров доставки гуманитарной помощи, эвакуации и другие аспекты,...