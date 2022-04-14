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ФСБ: две машины беженцев повреждены при обстреле погранпункта под Брянском

ФСБ РФ: при обстреле погранпункта в Брянской области были повреждены два автомобиля беженцев
13:33, 14 апреля 2022
ФСБ: две машины беженцев повреждены при обстреле погранпункта под Брянском Солдат Вооружённых сил Украины Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press
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В результате обстрела из миномётов погранпункта в Брянской области с украинской стороны две машины беженцев получили повреждения, передаёт Telegram-канал URA.RU сообщение ФСБ России. При этом никто из находившихся в тот момент в автомобилях не пострадал.

В результате обстрела погранпункта в Брянской области получили повреждения два автомобиля беженцев, никто не пострадал,говорится в сообщении.  

Ранее в Брянской области объявили высокий уровень террористической угрозы. Он действует на территории региона с 11 до 25 апреля. Местным жителям рекомендовали по возможности избегать посещения мест массового пребывания и носить при себе документы, удостоверяющие личность. Также их попросили обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на территориях, прилегающих к жилым домам.

13 апреля в Минобороны России сообщили, что со стороны Украины регулярно фиксируются попытки диверсий и ударов по объектам, расположенным на территории российских городов. В ведомстве предупредили, что ВС России могут нанести удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, если украинские войска не прекратят атаковать объекты на территории РФ. 

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