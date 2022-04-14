В СК заявили, что обстрел посёлка в Брянской области был авиаударом

Следователи завели уголовное дело после обстрела украинскими военными посёлка Климово, расположенного в Брянской области, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. В ведомстве отметили, что обстрел населённого пункта в Брянской области был авиаударом. По версии следствия, два боевых вертолёта украинской армии незаконно вторглись в воздушное пространство России и произвели по меньшей мере шесть авиаударов по жилым домам.

Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в посёлке Климово Климовского района Брянской области, — указывается в сообщении.

В ведомстве указали, что в результате прямых попаданий и взрывов снарядов оказались повреждены не меньше шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина. Также ранения получили семь человек, в том числе один ребёнок.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают личности виновных.

Об обстреле ВСУ граничащего с Украиной Климовского района Брянской области стало известно днём 14 апреля. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребёнок. Всем пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. Беременную женщину с годовалым ребёнком отправили в Новозыбковскую ЦРБ.

По словам одного из местных жителей, в Климово прогремело три взрыва, после которых осколки ракет попали в жилые дома. Также, по данным ФСБ РФ, при обстреле Климово получили повреждения две машины беженцев, в них никто не пострадал.

Посёлок Климово находится на расстоянии около 10 км от российско-украинской границы, является административным центром Климовcкого района Брянскoй области. Район граничит с Черниговcкой областью Украины и Гомельской областью Белоруссии. На территории района живут около 25 тысяч человек.