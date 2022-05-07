Оперативный штаб Белгородской области заявил, что громкие звуки в небе над областным центром связаны с работой Воздушно-космических сил (ВКС) России. В информации, опубликованной на странице губернатора Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте», белгородцев заверили, что им ничего не угрожает.
Громкие звуки связаны с работой Воздушно-космических сил России. На земле всё спокойно. Безопасности жителей области ничего не угрожает, — подчеркнули в оперштабе.
К публикации специалисты прибегли после того, как в Telegram-каналах и соцсетях появились сообщения о громких звуках, напоминавших взрывы, которые слышали горожане. О задымлении, которое якобы наблюдалось под Белгородом, в оперштабе пояснили, что это дым, идущий со стороны Украины.
Ранее стало известно, что Вячеслав Гладков 5 мая сообщил об обстреле населённых пунктов Журавлёвка и Нехотеевка со стороны Украины. По его данным, в Нехотеевке разрушен дом и гараж. Пострадавших среди мирного населения нет.