Оперштаб объяснил громкие звуки в небе над Белгородом работой ВКС России

Белгород / Фото Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Оперативный штаб Белгородской области заявил, что громкие звуки в небе над областным центром связаны с работой Воздушно-космических сил (ВКС) России. В информации, опубликованной на странице губернатора Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте», белгородцев заверили, что им ничего не угрожает.

Громкие звуки связаны с работой Воздушно-космических сил России. На земле всё спокойно. Безопасности жителей области ничего не угрожает, — подчеркнули в оперштабе.

К публикации специалисты прибегли после того, как в Telegram-каналах и соцсетях появились сообщения о громких звуках, напоминавших взрывы, которые слышали горожане. О задымлении, которое якобы наблюдалось под Белгородом, в оперштабе пояснили, что это дым, идущий со стороны Украины.

Ранее стало известно, что Вячеслав Гладков 5 мая сообщил об обстреле населённых пунктов Журавлёвка и Нехотеевка со стороны Украины. По его данным, в Нехотеевке разрушен дом и гараж. Пострадавших среди мирного населения нет.