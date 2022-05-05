Журавлёвку и Нехотеевку под Белгородом обстреляли со стороны Украины

Солдаты вооружённых сил Украины / Фото ministryofdefenceua/flickr.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своём Telegram-канале об обстреле населённых пунктов Журавлёвка и Нехотеевка со стороны Украины. По его данным, в Нехотеевке разрушен дом и гараж. Пострадавших среди мирного населения нет.

Обстрел продолжается. Подробную информацию опубликую позже, — написал губернатор.

Ранее ВСУ атаковали два села в Белгородской области — Сподарюшино и Журавлёвку. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в Журавлёвке в результате атаки были повреждены несколько жилых домов и социальные объекты, а также пострадал один человек, который по неизвестным причинам оказался в населённом пункте после эвакуации.

Также в соцсетях появилась информация о введении в Белгородской области чрезвычайного положения, однако в облдуме заявили, что соответствующее постановление сфабриковано и представляет собой "топорный фейк". Там добавили, что Документ о введении режима ЧП заксобранием не готовился, и спикер его не подписывала. Кроме того, облдума не имеет полномочий на введение режима ЧП, это делает президент России. Парламентарии призвали граждан ориентироваться только на официальную информацию и не поддаваться на провокации сомнительных ресурсов.