Белгородская облдума опровергла введение режима ЧП в регионе

Информация о введении в Белгородской области чрезвычайного положения, появившаяся в соцсетях, не соответствует действительности. Соответствующее постановление сфабриковано и представляет собой топорный фейк, сообщается на сайте регионального парламента.

Сфабрикованное постановление облдумы распространяется за подписью председателя заксобрания Ольги Павловой. <...> Это абсолютный фейк, к тому же топорно сделанный, — говорится в тексте.

В облдуме пояснили, что постановления принимаются только на заседании, а таковое 1 апреля не проводилось. Документ о введении режима ЧП заксобранием не готовился, и спикер его не подписывала. В сообщении также отмечается, что облдума не имеет полномочий на введение режима ЧП, это делает президент России.

Парламентарии призвали граждан ориентироваться только на официальную информацию и не поддаваться на провокации сомнительных ресурсов.

Утром 1 апреля в Белгороде на нефтебазе вспыхнул пожар. Огнём оказались охвачены несколько резервуаров с бензином и дизтопливом. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что к этому привёл авиаудар, нанесённый вертолётами ВСУ, которые смогли проникнуть на территорию России.

Погибших в результате инцидента нет. Пострадали два человека, им оказана медицинская помощь. В тушении пожара задействованы более 300 человек и около 100 единиц техники, включая специализированный поезд и вертолёт. По последним данным, пожарным удалось локализовать отдельные очаги возгорания.

В МИД и Минобороны Украины отказались опровергнуть или подтвердить причастность ВСУ к произошедшему.