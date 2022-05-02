Губернатор Белгородской области сообщил о двух сильных взрывах Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о двух сильных взрывах

Фото Социальные сети

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух взрывах, которые прозвучали в регионе. Очевидцем происшествия стал сам глава региона. Об этом он написа в своём Telegram-канале.

30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет, — написал Гладков.

Он также уточнил, что в социальных сетях уже появились кадры со вспышками в небе.

Всю остальную информацию губернатор пообещал уточнить уже утром

Днём 1 мая стало известно возгорании на одном из объектов российского оборонного ведомства. Пожар разгорелся на территории Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа. В результате происшествия пострадал один местный житель. По словам губернатора региона, он получил лёгкое ранение и его жизни ничего не угрожает.

В субботу, 30 апреля, в центре Белгорода были слышны звуки взрывов, раздававшихся со стороны украинской границы. По предварительным данным, причиной могли послужить сработавшие средства российской ПВО, однако характерных следов в небе не наблюдалось. Двумя днями ранее жители региона также сообщали о взрывах.