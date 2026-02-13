Власти выявили тревожные недочеты после стрельбы в техникуме В Анапе выявили недочеты в профилактической работе после ЧП в техникуме

Властям Анапы удалось выявить определенные недочеты в профилактической работе, которая проводилась с учащимися местного техникума, где произошла стрельба, заявил мэр города Светлана Маслова. Как передает ТАСС, руководитель не стала вдаваться в подробности и не озвучила конкретный перечень выявленных нарушений.

Расширенное совещание с участием <...> представителей органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних провел сегодня в Анапе. <...> Было заслушано, как проходит расследование уголовного дела, обсуждены выявленные недочеты в общей системе организации профилактической работы с учащимися, — сказала Маслова.

Ранее суд вынес решение об аресте несовершеннолетнего учащегося, устроившего вооруженное нападение у здания местного индустриального техникума. Его поместили под стражу на два месяца — до 11 апреля 2026 года включительно. В отношении подростка выдвинуты обвинения по ряду особо тяжких статей.

Также Следственный комитет России сообщил о признании вины еще одним фигурантом дела. Им оказался сокурсник стрелка. Молодой человек сознался в подстрекательстве к убийству и покушении на убийство.

Директор Анапского индустриального техникума Евгения Пономарева до этого заявляла о гибели охранника учебного заведения. По ее словам, мужчина получил смертельное огнестрельное ранение, при этом на нем был надет бронежилет. Первый выстрел прозвучал на улице, за пределами здания. Сотрудник службы безопасности моментально оценил опасность и без промедления заблокировал входные двери.