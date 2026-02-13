Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 10:45

Власти выявили тревожные недочеты после стрельбы в техникуме

В Анапе выявили недочеты в профилактической работе после ЧП в техникуме

Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Властям Анапы удалось выявить определенные недочеты в профилактической работе, которая проводилась с учащимися местного техникума, где произошла стрельба, заявил мэр города Светлана Маслова. Как передает ТАСС, руководитель не стала вдаваться в подробности и не озвучила конкретный перечень выявленных нарушений.

Расширенное совещание с участием <...> представителей органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних провел сегодня в Анапе. <...> Было заслушано, как проходит расследование уголовного дела, обсуждены выявленные недочеты в общей системе организации профилактической работы с учащимися, — сказала Маслова.

Ранее суд вынес решение об аресте несовершеннолетнего учащегося, устроившего вооруженное нападение у здания местного индустриального техникума. Его поместили под стражу на два месяца — до 11 апреля 2026 года включительно. В отношении подростка выдвинуты обвинения по ряду особо тяжких статей.

Также Следственный комитет России сообщил о признании вины еще одним фигурантом дела. Им оказался сокурсник стрелка. Молодой человек сознался в подстрекательстве к убийству и покушении на убийство.

Директор Анапского индустриального техникума Евгения Пономарева до этого заявляла о гибели охранника учебного заведения. По ее словам, мужчина получил смертельное огнестрельное ранение, при этом на нем был надет бронежилет. Первый выстрел прозвучал на улице, за пределами здания. Сотрудник службы безопасности моментально оценил опасность и без промедления заблокировал входные двери.

Анапа
техникумы
стрельбы
мэры
власти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые детали о статусе пропавшей альпинистки Наговицыной
Стало известно, что может стоять за желанием ФРГ помочь Украине ракетами
Названо число освобожденных в зоне СВО за неделю населенных пунктов
Умер известный советский и российский историк
Военэксперт ответил, почему ВСУ стали активно применять ракеты «Фламинго»
Психолог разоблачила «магию» пятницы 13-го
Студентка нашла лазейку в законе и начала зарабатывать на образовании
В ГД предложили запретить россиянам курить в автомобилях
Первый канал ответил на слухи об отстранении Рогова
Озвучен срок, который запросили для экс-главы курской Корпорации развития
Раскрыт замысел лидеров ЕС по отношению к США
В ЛДПР жестко ответили сыну Жириновского
В США назвали условие предоставления Украине гарантий безопасности
Ветеринары из Москвы спасли кота после отравления антифризом
Симоньян показала выпавшие из-за химиотерапии ресницы
Россияне могут остаться без Adidas
Диетолог назвала неожиданный способ сжигать больше калорий
Угроза сильнейшего обледенения нависла над Финским заливом
«Его попросили»: политолог объяснил слова Писториуса о помощи ВСУ ракетами
Хозяйка случайно постирала своего кота
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.