В Амурской области школьник застрелил друга из отцовского карабина

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В Амурской области 11-летний школьник случайно застрелил своего друга-четвероклассника из отцовского карабина, сообщает Telegram-канал SHOT. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел в городе Зее. По сведениям канала, мальчики были дома у пятиклассника. В какой-то момент они добрались до карабина и стали играть с ним. Внезапно произошел выстрел, младший из детей получил ранение в грудь, которое оказалось смертельным.

Как стало известно каналу, в доме хранился не только карабин. Отец пятиклассника владеет еще тремя видами оружия.

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