Трехлетняя девочка застрелила сестру в Техасе

Фото: W. G. Allgoewer/blickwinkel/Global Look Press

В американском штате Техас трехлетняя девочка случайно застрелила свою четырехлетнюю сестру. Трагедия произошла в городе Остин. Как рассказал шериф округа Харрис Эда Гонсалес, девочки остались в комнате вдвоем, без присмотра родителей, которые решили, что старшая сестра сможет некоторое время присмотреть за младшей, сообщает EADaily.

В какой-то момент девочки остались в спальне одни, потому что один из родителей решил, что одна сестра присмотрит за другой. Трехлетняя девочка нашла заряженный пистолет и выстрелила один раз, ранив свою сестру, — рассказал шериф.

От полученного огнестрельного ранения пострадавшая скончалась на месте. По предварительной информации, в это время родители сестер также находились дома.

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