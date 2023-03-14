В Москве школьница выстрелила из пистолета в одноклассника на уроке

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В одной из московских школ школьница выстрелила в своего одноклассника из пневматического пистолета на уроке русского языка, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, 15-летний подросток получил ранение скулы и шеи, но его жизни ничего не угрожает.

Как девятиклассница пронесла в школу пневматический пистолет и что случилось между одноклассниками, устанавливается.

Ранее в американском штате Техас трехлетняя девочка случайно застрелила свою четырехлетнюю сестру. Трагедия произошла в городе Остин. Как рассказал шериф округа Харрис Эда Гонсалес, девочки остались в комнате вдвоем, без присмотра родителей, которые решили, что старшая сестра сможет некоторое время присмотреть за младшей.

В январе в Московской области несколько девочек-подростков избили сверстницу и сняли процесс на видео. Группа из трех-четырех несовершеннолетних по очереди наносила девочке удары руками и ногами. Инцидент произошел в Люберцах. Прокуратура Московск­ой области начала проверку в связи со случившимся.

Также сообщалось, что в городе Нолинске Кировской области дети избили девятилетнего мальчика за желто-голубую ватрушку на горке. Нападавшие называли ребенка «украинцем» за расцветку тюбинга.