Установлена личность напавшего на детсад мужчины SHOT: напавший на детский сад в Бугуруслане мужчина был пьян

На детский сад в городе Бугуруслане Оренбургской области напал 25-летний местный житель, передает Telegram-канал SHOT. В момент совершения преступлении он находился в сильнейшем алкогольном опьянении. В настоящее время его не могут допросить из-за невменяемого состояния.

По информации источника, мужчина выбил дверь запасного выхода во время тихого часа. Воспитательнице пришлось в одиночку противостоять злоумышленнику с ножом, пока не подоспела помощь. Его смогли запереть в подвале до прибытия росгвардейцев. Мотивы нападения неадеквата на детей пока неизвестны.

По данным СКР, воспитательница получила травмы. Характер не уточняется, но ей потребовалась медицинская помощь.

