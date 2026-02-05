Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 13:50

Установлена личность напавшего на детсад мужчины

SHOT: напавший на детский сад в Бугуруслане мужчина был пьян

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На детский сад в городе Бугуруслане Оренбургской области напал 25-летний местный житель, передает Telegram-канал SHOT. В момент совершения преступлении он находился в сильнейшем алкогольном опьянении. В настоящее время его не могут допросить из-за невменяемого состояния.

По информации источника, мужчина выбил дверь запасного выхода во время тихого часа. Воспитательнице пришлось в одиночку противостоять злоумышленнику с ножом, пока не подоспела помощь. Его смогли запереть в подвале до прибытия росгвардейцев. Мотивы нападения неадеквата на детей пока неизвестны.

По данным СКР, воспитательница получила травмы. Характер не уточняется, но ей потребовалась медицинская помощь.

Тем временем губернатор Красноярского края Михаил Котюков призвал не скрывать случаи травли в школах. Так он отреагировал на два инцидента в школах Красноярска и Кодинска: поджог класса и нападение с ножом. Котюков также поручил провести в школах профилактическую работу с детьми, которые относятся к высокой группе риска. Дети входят в нее по результатам социально-психологического тестирования.

детсады
происшествия
нападения
Оренбургская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мединский объяснил, почему единство народов важно как никогда
Политолог ответил, почему США не могут отказаться от поддержки Украины
Младенец стал свидетелем расправы над родителями
Взяточники из российского морга отправились за решетку
В Крыму оценили планы депутата Рады открыть свои центры в регионе
Квартиры подорожают вдвое? «Самолет» просит 50 млрд рублей: что это значит
Арестованный блогер пришла в суд с необычной книгой Достоевского
«Не работать, а служить»: Цискаридзе об управлении Академией балета
Путин раскрыл, что помогает России развиваться в непростых условиях
Слуцкий объяснил, на чьей стороне мяч в вопросе продления ДСНВ
Политолог предположил, чем обернутся переговоры ЕС и России по Украине
Погода в Москве в пятницу, 6 февраля: ждать ли сильных морозов и снегопада
В США резкие заморозки привели к созданию нового блюда
Путин отметил вклад ученых в развитие России
Далалоян дал напутствие собравшимся на Олимпиаду российским спортсменам
Цискаридзе признался, что обожает мобильные игры
В Петербурге девушка похитила у пенсионерки 2,4 млн рублей
Трое мирных россиян вернулись из украинского плена
Росгвардейцы задержали угрожавшую зарезать соседку рецидивистку
Сестры Аверины раскрыли, за кого будут «держать кулаки» на Олимпиаде-2026
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.