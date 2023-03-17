Ураган в Норильске срывает крыши домов и сносит ларьки

Фото: Стрингер/РИА Новости

В Норильске сильный ветер с метелью сносит крыши с домов и роняет ларьки, видео с места событий публикует Telegram-канал Daily Storm. По данным издания, в городе ввели режим повышенной готовности из-за сильной метели.

Очевидцы сняли на видео, как с крыш домов улетают железные листы, прохожие хватаются за столбы, чтобы не упасть, а один водитель тщетно пытается поднять ларек, который упал на его машину.

Власти призвали людей по возможности не выходить на улицу.

Ранее в Уфе из-за сильного ветра с порывами до 18 м/с купол упал с минарета строящейся мечети. Сотрудники экстренных служб по прибытии на место установили, что целостность здания не нарушена, пострадавших нет. При падении купола были повреждены строительные леса на площади 70 квадратных метров.

В феврале из-за сильного шторма в районе порта Новороссийска разломило пополам сухогруз, перевозивший мраморную крошку. Это произошло недалеко от берега, когда порывы ветра достигали 25 м/с. Всех членов экипажа спасли.