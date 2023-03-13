Падение купола с мечети в Уфе попало на видео МЧС Башкирии: купол упал с минарета мечети в Уфе из-за ветра, пострадавших нет

Фото: МЧС России

Купол упал с минарета строящейся мечети в Уфе из-за сильного ветра, сообщили в башкирском МЧС. Сотрудники экстренных служб по прибытии на место установили, что целостность здания не нарушена, пострадавших нет. Очевидцам удалось запечатлеть момент падения купола на видео.

В главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступила информация о том, что в Уфе в результате порывистого ветра упал купол минарета мечети «Ар-Рахим». <...> Причина произошедшего устанавливается, — говорится в сообщении ведомства.

При падении купола были повреждены строительные леса на площади 70 квадратных метров, добавили в МЧС Башкирии.

На опубликованных кадрах видно, как купол накренился и упал с минарета.

Порывы ветра в Уфе 13 марта достигали 18 метров в секунду, по данным метеослужб.

Мечеть в Уфе строят с 2006 года. Согласно проекту, здание должно быть выполнено в виде ханского шатра, с тремя этажами и четырьмя минаретами. Молельный зал рассчитан на три тысячи человек, также в здании будут рабочие кабинеты, учебные классы и конференц-зал на 700 мест.

В феврале из-за сильного шторма в районе порта Новороссийска разломило пополам сухогруз, перевозивший мраморную крошку. Это произошло недалеко от берега, когда порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Все члены экипажа были спасены.