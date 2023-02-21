Сухогруз разломило пополам у Новороссийска

Фото: gfs.gov.hk

Недалеко от Новороссийска сухогруз Seamark под флагом Коморских Островов разломило пополам в море, сообщил телеканалу «Звезда» пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко. На борту судна находятся 11 россиян, была инициирована спасательная операция.

Идет спасательная операция, судно под флагом Коморских Островов, 11 человек экипажа, все россияне. Судно с грузом мраморной крошки переломилось. Они стояли недалеко от берега, и там сильный шторм — порывы ветра 25 м/с и до трех метров волна. Сейчас туда пошло спасательное судно, — сказал Кравченко.

Позже появилась информация, что все члены экипажа сухогруза спасены.

9 января Сухогруз Glory, перевозящий около 65 тысяч тонн кукурузы с Украины, сел на мель в Суэцком канале в районе города Эль-Кантара в провинции Исмаилия. К месту происшествия отправились буксиры.

26 декабря на грузовом корабле, пришвартованном у берегов Турции в Черном море, прогремел взрыв.16 членов экипажа спаслись, капитан сухогруза числился пропавшим без вести.