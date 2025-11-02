Ураган лишил десятки поселков Кузбасса электричества

Сильный ветер в Кузбассе оставил без света жителей 21 населенного пункта, сообщил губернатор Илья Середюка в своем Telegram-канале. Всего из-за урагана было зафиксировано отключение электроснабжения в 54 населенных пунктах.

Из-за сильного ветра были отключены от электроснабжения 54 населенных пункта. Без электроснабжения пока остается 21 населенный пункт. Работают аварийные бригады, — заявил Середюка.

По данным источника, в регионе повреждены кровли четырех зданий и повалено 13 деревьев. В Анжеро-Судженске частично обрушилась крыша школы № 12, пострадавших нет. В Тяжинском округе ураган оборвал провода между поселками Теплая речка и Прокопьево, а в Гурьевском округе начался пожар на ЛЭП, который быстро потушили. В поселках Терентьевка, Красная Звезда и 348-й квартал восстановили поврежденные линии электропередачи и трансформаторные подстанции. Часть работ еще продолжается.

Ранее более 100 россиян, включая 22 дипломатических сотрудников, попали в зону урагана «Мелисса» пятой категории на Ямайке, где скорость ветра достигала 282 км/ч. Власти организовали эвакуацию в 900 убежищ, в основном в школах. Известно, что на острове обычно не более 6 тыс. российских туристов, а общий турпоток превышает 4 млн в год.