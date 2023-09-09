Умер пострадавший в аварии с крымским депутатом мужчина Умер мужчина, пострадавший в ДТП с членом Общественной палаты Крыма Щербаковым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, пострадавший в аварии с крымским депутатом Общественной палаты Крыма Олегом Щербаковым, скончался в реанимации, сообщает Telegram-канал SHOT. При госпитализации у него диагностировали перелом ребер, разрыв селезенки и легких. Врачи боролись за его жизнь всю ночь, однако спасти не смогли.

Сейчас дочь погибшего в аварии мужчины готовит заявление в полицию. По ее словам, ни Щербаков, ни его представители с ней или кем-то из семьи жертвы ДТП не связывались.

По предварительным данным, накануне Щербаков протаранил несколько машин на ночной трассе в Симферополе недалеко от торгового дома «Киевский». Telegram-канал Mash писал, что у машины депутата якобы отлетело колесо на ходу. Канал утверждал, что после отрыва колеса автомобиль политика занесло, после чего он лоб в лоб влетел в легковушку, за рулем которой находился 61-летний мужчина. Дочь погибшего утверждает, что ее отец ехал со скоростью 40 км/ч.

В ДТП с Щербаковым всего пострадали три человека. Очевидцы заявили, что от чиновник находился за рулем, будучи пьяным. Официальных подтверждений этой информации нет.

В конце августа Telegram-канал SHOT сообщал, что в авто члена комитета Госдумы по обороне Андрея Гурулева в центре Москвы влетела BMW, за рулем которой находилась глава департамента аудита образования, науки и инноваций Счетной палаты РФ Светлана Меркушина. По информации канала, чиновница пыталась объехать препятствие, когда другая машина выезжала с парковки, но не рассчитала, испугалась и столкнулась с автомобилем депутата. Всего в ДТП попало пять машин.