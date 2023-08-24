Стало известно, чья машина врезалась в авто депутата Гурулева SHOT: другим участником ДТП с Гурулевым оказалась глава департамента Счетной палаты

Водителем BMW, который влетел в авто депутата Госдумы Андрея Гурулева 24 августа в центре Москвы, оказалась глава департамента аудита образования, науки и инноваций Счетной палаты РФ Светлана Меркушина, передает Telegram-канал SHOT. По информации канала, она пыталась объехать препятствие — с парковки выезжала другая машина, но не рассчитала и столкнулась с автомобилем Гурулева.

SHOT отметил, что всего в аварии пострадали пять машин.

Факт автомобильной аварии с участием депутата Госдумы подтвердил помощник депутата Андрей Левинцев. Гурулев был за рулем Mercedes, когда в него на встречной полосе въехал водитель BMW. Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы также подтвердила факт ДТП. Движение на улице Правды было перекрыто в обоих направлениях. Никому из участников инцидента не понадобилась госпитализация.

Гурулев позже сообщил в своем Telegram-канале, что не пострадал в результате автомобильной аварии. По его словам, он пребывает в бодром состоянии и в скором времени отправится в Читу.

В июле в аварию попадал зампред Госдумы Борис Чернышов. ДТП произошло возле аэропорта Шереметьево. В момент столкновения политик находился на заднем сиденье и сломал руку. Врачи наложили ему на руку лонгет. Кроме него в аварии никто не пострадал.