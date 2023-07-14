Депутат Чернышов раскрыл детали ДТП в Шереметьево, в котором сломал руку Депутат Чернышов: после ДТП врачи наложили на руку лонгет

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Борис Чернышов

Зампред Госдумы Борис Чернышов рассказал NEWS.ru о том, что после ДТП врачи наложили ему на руку лонгет. По его словам, во время ДТП он находился на заднем сиденье автомобиля и кроме него в аварии никто не пострадал. Депутат добавил, что через несколько дней планирует вернуться к своим рабочим обязанностям.

Попал в ДТП, других пострадавших, кроме меня, нет. Из-за старой травмы руки врачи решили перестраховаться и наложить лонгет. За рулем был профессиональный водитель, я говорил по телефону на заднем сиденье. Даже не понял, что случилось. Спасибо врачам: быстро приехали и профессионально делают свое дело. Я цел и рассчитываю через несколько дней продолжить встречи с москвичами, — сообщил он.

РанееTelegram-канал SHOT сообщил, что зампред Госдумы Борис Чернышов получил перелом плечевой кости в ДТП возле аэропорта Шереметьево. По данным канала, авария произошла накануне вечером, когда автомобиль Чернышова двигался по Шереметьевскому шоссе в сторону аэропорта.

В Москве на внешней стороне 80-го км МКАД один автомобиль врезался в другой, стоящий на обочине. В Сети были опубликованы кадры с места ДТП, на которых видно, как водитель прижатой к обочине машине стоит у капота. После столкновения двух авто он отлетает с дороги в траву.