Депутат Госдумы Гурулев попал в ДТП в Москве

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Андрей Гурулев

Депутат Госдумы Андрей Гурулев попал в аварию попал в ДТП на улице Правды в Москве, сообщает АГН «Москва». Также в комментарии изданию «Подъем» это подтвердил пресс-секретарь депутата Андрей Левинцев. Гурулев был за рулём Mercedes, когда в него на встречной полосе въехал водитель BMW.

Андрей Викторович действительно попал в ДТП на своей личной машине. Он двигался по своей полосе, по улице Правды. По соседней полосе, с парковки, начал выезжать автомобиль. Встречный автомобиль начал его обруливать и въехал в Андрея Викторовича. Сильно никто не пострадал. Все живы, здоровы. В настоящий момент ожидают прибытия ДПС, — рассказал Левинцев.

Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы подтвердила факт ДТП. Движение на улице Правды было перекрыто в обоих направлениях. Никому из участников инцидента не понадобилась госпитализация.