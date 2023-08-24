Гурулев прокомментировал ДТП со своим участием Гурулев сообщил, что не пострадал в ДТП в Москве

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Андрей Гурулев

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев сообщил в своем Telegram-канале, что не пострадал в результате автомобильной аварии на улице Правды в Москве. По его словам, он пребывает в бодром состоянии и в скором времени отправится в Читу.

Друзья мои, ну тут все вопросы задают, живой ли, целый. Целый и живой, все нормально, — сказал Гурулев.

Факт автомобильной аварии с участием депутата Госдумы подтвердил помощник депутата Андрей Левинцев. Гурулев был за рулем Mercedes, когда в него на встречной полосе въехал водитель BMW. Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы также подтвердила факт ДТП. Движение на улице Правды было перекрыто в обоих направлениях. Никому из участников инцидента не понадобилась госпитализация.

В июле в аварию попадал зампред Госдумы Борис Чернышов. ДТП произошло возле аэропорта Шереметьево. В момент столкновения политик находился на заднем сиденье и сломал руку. Врачи наложили ему на руку лонгет. Кроме него в аварии никто не пострадал.