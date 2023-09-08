SHOT: член Общественной палаты Крыма устроил ДТП с тремя пострадавшими SHOT сообщил о трех пострадавших в ДТП с членом ОП Крыма Щербаковым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил о трех пострадавших в ДТП с участием члена Общественной палаты Крыма Олега Щербакова, протаранившего несколько машин на ночной трассе в Симферополе. По данным канала, очевидцы аварии утверждали, что от республиканского общественника сильно пахло спиртным.

По информации канала, ДТП произошло в ночь с 7 на 8 сентября. По данным SHOT, около полуночи чиновник потерял управление, выехал на встречную полосу и протаранил несколько автомобилей. Как пишет канал, в результате пострадали три человека, дочь одного из них рассказала, что ее отца доставили в реанимацию с переломом ребер, разрывом селезенки и легких, медики также диагностировали ушиб сердца. Дочь пострадавшего утверждает, что ее отец ехал со скоростью 40 км/ч, он остается без сознания, его состояние ухудшается.

Telegram-канал Mash пишет, что у машины Щербакова якобы отлетело колесо на ходу. По его информации, ДТП произошло недалеко от торгового дома «Киевский». Канал утверждает, что после отрыва колеса машину чиновника занесло, после чего авто лоб в лоб влетело в легковушку, за рулем которой находился 61-летний Петр Лесик, доставленный в реанимацию, помимо него пострадали еще двое, об их состоянии не сообщается.

В конце августа Telegram-канал SHOT сообщал, что в авто члена комитета Госдумы по обороне Андрея Гурулева в центре Москвы влетела BMW, за рулем которой находилась глава департамента аудита образования, науки и инноваций Счетной палаты РФ Светлана Меркушина. По информации канала, чиновница пыталась объехать препятствие, когда другая машина выезжала с парковки, но не рассчитала, испугалась и столкнулась с автомобилем депутата. Всего в ДТП попало пять машин. Госпитализация, предположительно, никому не потребовалась. Гурулев после аварии сообщил в Telegram-канале, что не пострадал, с ним все в порядке.