Уличные музыканты в одном из регионов останутся без репертуара иноагентов В Крыму порекомендовали отказаться от исполнения песен иноагентов на улице

Госсовет Крыма порекомендовал муниципалитетам ввести запрет на публичное исполнение композиций иноагентов, сообщил председатель парламента региона Владимир Константинов в Telegram-канале. Он уточнил, что мера касается открытых уличных площадок.

Государственный совет РК рекомендует муниципальным образованиям Крыма установить запрет на воспроизведение на открытых уличных площадках песен и иного творчества иноагентов, — сообщил он.

Константинов добавил, что такой запрет хотят распространить и на граждан других стран, которые ведут себя враждебно по отношению к России. Он отметил, что уличным артистам будут отказывать в согласовании, если их репертуар включает произведения иноагентов. По его словам, культурное пространство необходимо освободить от предателей и поддержать тех, кто остался на родине.

Ранее Преображенский районный суд Москвы запретил несколько песен рэп-исполнителей Платина и OG Buda. В решении указано, что в текстах обнаружена пропаганда наркотиков, аморального образа жизни и оправдание терроризма. После этого треки «Актриса», «На трапе» и «Ганг аутро» стали недоступны для прослушивания.