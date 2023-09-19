Украинский дрон попытался атаковать Белгород Гладков: украинский дрон сбит на подлете к Белгороду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в районе Белгорода средствами ПВО сбит украинский беспилотник. По его словам, никто при этом не пострадал.

В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал губернатор.

В Минобороны России эту информацию подтвердили. В ведомстве уточнили, что атака беспилотника самолетного типа ВСУ была пресечена около 13:00.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Брянской областью. По данным местных властей, никто при этом не пострадал и разрушений не было. Глава региона Александр Богомаз поблагодарил подразделения ПВО за их работу.

17 сентября ВСУ дважды попытались атаковать территорию Крыма. По данным Минобороны, за ночь были ликвидированы шесть беспилотников ВСУ.

Telegram-канал Mash сообщал, что ВКС России перехватили украинский ударный беспилотник в Калужской области. По информации канала, дрон двигался в направлении стратегического аэродрома Шайковка. В Министерстве обороны РФ эти сведения не комментировали.