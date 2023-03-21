Брянский губернатор раскрыл подробности атаки БПЛА на нефтепровод «Дружба» Богомаз: беспилотники ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Новозыбков» в Брянской области

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

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ВСУ с помощью беспилотников атаковали территорию нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших нет, для обеспечения безопасности отключена энергия в пяти населенных пунктах.

ВСУ с помощью БПЛА атаковали территорию НПС «Новозыбков» АО «Транснефть». Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте. В целях обеспечения безопасности на время проведения оперативных мероприятий отключена электроэнергия в н/п Мамай, Тростань, Дружба, Новское, Дубровка. После проведения оперативно-следственных мероприятий энергоснабжение будет возобновлено, — написал губернатор.

21 марта Telegram-канал SHOT сообщил, что украинские беспилотники вновь атаковали нефтеперекачивающую станцию «Дружба» в Брянской области. По информации канала, дроны сбросили боеприпас на территорию станции. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на территорию нефтеперекачивающей станции «Дружба» в Брянской области было сброшено самодельное взрывчатое устройство.Оно было начинено гранулотолом, который используется для горнопроходческих работ. Взрывчатка была найдена возле трансформаторной подстанции днем 16 марта. Бомбу могли сбросить на территорию станции с беспилотника.