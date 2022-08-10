Уголовное дело возбудили после взрывов на аэродроме в Крыму

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Выбитые взрывной волной стекла в окнах жилого дома в поселке Новофедоровка

СК России проводит следственные действия на месте взрывов и в поврежденных домах в Новофедоровке в рамках возбужденного уголовного дела, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, которые приводит РИА Новости, действия должны закончиться к вечеру 11 августа. По какой статье возбуждено уголовное дело, он не уточнил.

В рамках уголовного дела идет расследование, необходимо сформировать материалы для уголовных дел, — сообщил Аксенов.

Поводом для уголовного дела стала серия взрывов на аэродроме в Новофёдоровке, первый из которых произошел 9 августа около 15:00 по местному времени. За ним последовали еще несколько. Число пострадавших при взрывах составило 13 человек, 12 из них отпустили домой после оказания медицинской помощи. Один человек скончался.

В Минобороны России позже заявили, что причиной взрывов стала детонация нескольких авиационных боеприпасов. Отмечается, что никакого огневого воздействия на аэродром не было. Нарушение требований безопасности рассматривается как основная причина ЧП, добавили в ведомстве. Впоследствии стало известно, что в поселке ввели режим ЧС муниципального масштаба.