В Новофёдоровке ввели режим ЧС

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

В крымской Новофёдоровке после взрывов на аэродроме ввели режим ЧС муниципального масштаба, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, которые приводит РИА Новости, власти готовы начать работы по восстановлению аэродрома, на это выделяются деньги из резервного фонда.

Ситуация признана ЧС муниципального масштаба по месту непосредственно, — сказал Аксенов.

Поводом для введения ЧС стала серия взрывов на аэродроме в Новофёдоровке, первый из которых произошел 9 августа около 15:00 по местному времени. За ним последовали еще несколько.

В Минобороны России позже заявили, что причиной взрывов стала детонация нескольких авиационных боеприпасов. Отмечается, что никакого огневого воздействия на аэродром не было. Нарушение требований безопасности рассматривается как основная причина ЧП, добавили в ведомстве.

К утру, 10 августа, число пострадавших при взрывах достигло 13 человек. Уточняется, что 12 из них отпустили домой после оказания медицинской помощи. Один человек скончался.